Подмосковье 13 марта 2023, 10:26 Лесная беспилотная авиация Подмосковья начала подготовку к сезону пожаров

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Обучение работе с беспилотниками для лесных специалистов началось в Подмосковье. Технику будут использовать при тушении пожаров, рассказали в Комлесхозе региона.

По словам зампреда правительства области Георгия Филимонова, обучение пройдут около 150 человек.

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«Это серия практических семинаров со специалистами различного уровня не только для вновь обучаемых, это и повышение квалификации для уже обученных в прошлые годы сотрудников», — сказал он.

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На теоретических и практических занятиях участникам рассказали о нормативной базе использования беспилотников, требования к их эксплуатации, подготовке и многом другом. Председатель Комлесхоза Олег Баженов отметил, что БПЛА также используют для поиска потерявшихся в лесах людей.

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