Подмосковье 19 мая 2023, 14:07 Лекции и мастер-классы о содержании огородов пройдут в 40 парках Подмосковья 20 мая

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Мероприятие «Парковый ответ» пройдет в Подмосковье 20 мая. В нем примут участие 40 общественных пространств. Там пройдут лекции и мастер-классы о содержании огорода и выращивании цветов.

Как рассказали в Минкультуры, мероприятие проведут в культурном центре «Усадьба Кривякино» в Воскресенске — там пройдет лекция о формировании растительной среды. Высадку рассады школьниками и обед под открытым небом проведут в парке «Пегас» в Егорьевске, а в «Сестрорецком» в Клину состоится акция «Делимся и приумножаем» и лекция о мини-огороде в квартире.

Также в парке «Ивановские пруды» в Красногорске пройдет круглый стол огородников-любителей, в Дрезненском парке в Орехово-Зуеве состоится мастер-класс «Пугало», в парке имени Гагарина в Шатуре — лекция и круглый стол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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