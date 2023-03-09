Подмосковье 09 марта 2023, 12:06 Легенды хоккея сыграют матч с дворовыми командами в Клину 11 марта

Читать 360tv в

Очередной хоккейный матч серии «Выходи во двор» состоится в Клину 11 марта. на катке стадиона «Труд» профессиональные спортсмены сыграют с дворовыми командами. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Реклама

Команда легенд хоккея выйдет на лед под руководством капитана — двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Фетисова. В составе команды — звезды спорта Дмитрий Калинин, Сергей Соин и Сергей Коньков. Участвовать в состязании также будут блогеры Ярослав Кузьмичев и Илья Винокуров.

По традиции в рамках мероприятия пройдут мастер-классы, а профессиональные тренеры поделятся секретами своего дела. Для зрителей организуют фотосессию со звездами спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».