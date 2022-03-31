Для жителей Донбасса собрали 10 млн рублей на благотворительном хоккейном матче в Чехове

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» в рамках благотворительного хоккейного матча «ZаМир» собрало для жителей ДНР и ЛНР 10 миллионов рублей. Средства передали в фонд поддержки Донбасса.

Матч прошел 30 марта в Чехове, на арене ледового дворца «Витязь». Его провели с целью поддержки российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины, и сбора денежных средств, которые пойдут на нужды жителей Донбасса.

В матче приняли участие хоккеисты-юниоры из Донецкой Народной Республики, выступающие за клуб «Донецк», команда всемирно известных спортсменов «Легенды хоккея» и сборная команда из депутатов Госдумы, глав городских округов и предпринимателей. На игре присутствовали более трех тысяч зрителей.

Молодые спортсмены Донбасса смогли выиграть со счетом 8:4. За спортсменов «Донецка» приехали поболеть их земляки из пунктов временного размещения, расположенных в Подмосковье.

«Как только мы вышли с этой инициативой, поддержка была колоссальной: весь юг Подмосковья откликнулся на наш призыв. Собрали 10 миллионов рублей! Все деньги уже направлены в фонд поддержки Донбасса», — рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Коган.

Он подчеркнул, что региональное отделение партии и депутатский корпус «Единой России» готовы осуществлять помощь постоянно. «У нас хватит возможностей и сил, усердия и терпения продолжить помогать», — добавил Коган.

Организатором благотворительного матча выступило региональное отделение «Единой России» при поддержке регионального Министерства физической культуры и спорта, глав и депутатов городских округов юга Подмосковья.

Участник матча в составе «Легенд хоккея», хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что спорт всегда объединял людей, а хоккей и его дипломатия — это особый вид спорта.

«Думаю, неслучайно мы сегодня встречаемся с мальчишками, с которыми легенды нашего хоккея виделись семь лет назад. Несмотря на то, что ситуация у них дома совсем не просто складывается, они идут вперед, развиваются, потому что у них есть мечта и они — настоящая команда», — сказал он.

Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов сообщил, что для ребят, которые впервые приехали в Россию, помимо спортивной программы и общения с легендами хоккея организовали экскурсию в Кремль. «Надеюсь, что домой ребята поедут только с положительными эмоциями», — заключил министр.