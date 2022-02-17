Ледовая арена «Пехорка» уже вовсю работает в Балашихе. Ее открыли осенью — здесь занимаются хоккеисты и фигуристы. Ребята попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева пригласить к ним своего кумира.

Воробьев спросил у будущих хоккеистов, кого бы они хотели у себя увидеть, и дети предложили Александра Овечкина.

«Овечкин играет же сейчас. Давайте Мозякина попросим? Он очень талантливый парень», — предложил губернатор, и дети идею поддержали.

Мастер-класс у Сергея Мозякина — уникальная возможность повысить навык на таком раннем этапе становления будущих спортсменов. Эти ребята привыкли брать лучшее у лучших.

Здесь они тренируются в спортивной школе имени Ляпкина, известного советского защитника. Сам Юрий Евгеньевич на лед уже не выходит, но контролирует процесс и понимает, что нужно юным спортсменам.

Важно создавать условия для того, чтобы дети занимались, чтобы было желание. Вот здесь, например, коньки стоят, и ты вечером идешь — дай-ка пойду покатаюсь. Вот так должно быть всегда Юрий Ляпкин.

На ледовой арене хоккеем бесплатно занимаются ребята из школы Олимпийского резерва Юрия Ляпкина — 250 детей. Самым юным — семь-восемь лет.

Работает и частная школа фигурного катания. Тренировки у ребят проходят по шесть дней в неделю.

Чтобы кататься каждый день, необязательно быть настоящим спортсменом. Можно выйти на лед в свободное время.

Хоккей в Подмосковье — один из любимых видов спорта. В этом сезоне открыли 258 коробок для игр, и по выходным проходят матчи «Легенд хоккея» против дворовых команд.

А во время Олимпиады смотреть хоккей и болеть за Россию можно в специальных фан-зонах. Их пять: парк Малевича и парк имени Лазутиной в Одинцове, сквер «Юбилейный» в Химках, «Елочки» в Домодедове и Павшинская пойма в Красногорске.