Ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Белоснежка и семь гномов» показали жителям Чехова

На катке в Чехове артисты «Шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева» показали ледовое представление «Белоснежка и семь гномов». Посмотреть шоу могли все желающие — это часть «Времени чудес», которое проходит в рамках программы «Зима в Подмосковье».

«Мне очень приятно, что на нашем главном катке собралось большое количество наших жителей и гостей городского округа. От себя и жителей выражаю слова признательности нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, по поручению которого состоится данное мероприятие. И, конечно, слова благодарности нашим прославленным спортсменам и артистам, которые подарят нам очень хорошее настроение», — сказал в начале представления глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Жительница Чехова Арина Горбунова осталась в восторге от представления. В детстве она сама занималась фигурным катанием, но стать фигуристкой ей помешала травма. Чтобы посмотреть «Белоснежку», специально пришла на каток.

«Мы сюда пришли на представление Татьяны Навки, нам очень сильно понравилось, это очень захватывающее шоу. И я бы хотела попасть еще, когда сюда приедет, или поехать в Москву», — поделилась жительница г. о. Чехов Арина Горбунова.

Источник фото: телеканал «360»

Среди зрителей «Белоснежки и семи гномов» на катке на Советской площади в Чехове были и москвичи.

«Конечно, это здорово и замечательно, что есть такая возможность, тем более что не все семьи могут позволить купить себе билет, а тут представление бесплатно! Красиво, ярко, сказочно. Ребятишкам просто здорово, такой новогодний подарок, такую сказку увидеть на Новый год», — сказала жительница Москвы Елена Лукина.

Источник фото: телеканал «360»

Главная звезда спектакля — вице-чемпионка Европы в одиночном фигурном катании Анна Погорилая. Оваций публики удостоились все артисты ледового шоу, создавшие атмосферу праздника и сказки.

Источник фото: телеканал «360»

«Зрительский прием безумно теплый. Все артисты выложились на 100%, конечно, с нюансами из-за мороза, но общую оценку и зрительские овации вы наблюдали», — отметил артист и сопостановщик шоу «Белоснежка и семь гномов» Максим Мирошкин.

Чехов — замечательная публика, очень тепло принимают, замечательная организация. Видно, что город постарался провести новогодние праздники, сам город отлично украшен — сегодня ездили и дивились. Площадка прекрасная, все было в лучшем виде! Максим Мирошкин артист и сопостановщик шоу «Белоснежка и семь гномов».

Источник фото: телеканал «360»

Ранее Татьяна Навка представила в Истре мюзикл на льду «Руслан и Людмила», который собрал свыше 7,7 тысячи зрителей.

В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» запланировано множество интересных проектов — ледовые шоу, фестивали, спортивные состязания по зимним видам спорта еще не раз порадуют жителей Чехова и других муниципалитетов. «Время чудес» в Московской области только начинается!