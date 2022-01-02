Ледовое шоу Навки в Истре увидели более 7,7 тысячи зрителей

Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Татьяна Навка представила в Истре мюзикл на льду «Руслан и Людмила». Ледовое шоу собрало более 7,7 тысячи зрителей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Навка, которая является автором идеи и продюсером мюзикла, поблагодарила всех зрителей, которые пришли на первое ледовое шоу в Истре.

«Кто бы мог подумать, что 1 января 2022 года я буду проводить на этом невероятном катке. И атмосфера сегодня тоже невероятная. Наши любимые и дорогие зрители, спасибо, что вы с нами и так любите наши русские сказки», — сказала она перед началом представления.

В новогодние каникулы в рамках проекта «Зима в Подмосковье» известная фигуристка также представит на 10 катках региона еще одну свою работу — детскую сказку «Белоснежка». На льду выступят олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и вице-чемпионка Европы Анна Погорилая.

Вход на ледовые шоу для всех желающих бесплатный.

Первое представление сегодня уже проходит в Чехове, а завтра, 3 января, сказку покажут в Одинцове (парк Малевича, 17:00), 4 января — в Дмитрове (СК «Дмитров», 14:00) и Ногинске (ПКиО, 18:30), 5 января — в Клину (парк «Сестрорецкий», 16:00), 6 января — в Серпухове (парк «Питомник», 16:00) и Домодедове (стадион «Авиатор», 19:30), 7 января — в Можайске (ДС «Багратион», 16:00), и 8 января — в Долгопрудном (Центральный парк, 16:00) и Королеве (стадион «Вымпел», 20:00).