Ключи от квартир в 2020 году получили уже семь сирот из Реутова

С начала года ключи от квартиры вручили уже седьмому сироте из подмосковного Реутова. В оставшиеся месяцы жильем обеспечат еще двух вчерашних школьников. Так помогут ребятам, оставшимся без попечения родителей и достигшим совершеннолетия.

Для сирот подбирают благоустроенные квартиры. Такую получил и 18-летний Алексей Лопатин. Он стал седьмым в этом году. Такая помощь крайне важна для детей-сирот, подчеркнул глава округа Станислав Каторов.

Юноша обучается в экономико-технологическом колледже №22 в Москве. Он будущий повар-кондитер — по его словам, это «самая добрая и нужная в мире профессия».

Это честный, светлый и очень амбициозный парень. Желаю Алексею профессиональных побед, успехов и, конечно, самого главного — здоровья Станислав Каторов.

За последние четыре года в Реутове подготовили 50 современных квартир, чтобы передать их детям-сиротам.

В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями, узнать об их интересах.

Новое приложение «Усыновление в Московской области» стали разрабатывать еще в 2019 году. За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот Подмосковья.