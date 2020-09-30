Ключи от квартир в 2020 году получили уже семь сирот из Реутова
Для сирот подбирают благоустроенные квартиры. Такую получил и 18-летний Алексей Лопатин. Он стал седьмым в этом году. Такая помощь крайне важна для детей-сирот, подчеркнул глава округа Станислав Каторов.
Юноша обучается в экономико-технологическом колледже №22 в Москве. Он будущий повар-кондитер — по его словам, это «самая добрая и нужная в мире профессия».
Это честный, светлый и очень амбициозный парень. Желаю Алексею профессиональных побед, успехов и, конечно, самого главного — здоровьяСтанислав Каторов.
За последние четыре года в Реутове подготовили 50 современных квартир, чтобы передать их детям-сиротам.
В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотели бы усыновить или взять под опеку ребенка. Там можно увидеть анкеты детей с фотографиями, узнать об их интересах.
Новое приложение «Усыновление в Московской области» стали разрабатывать еще в 2019 году. За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот Подмосковья.