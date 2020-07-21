Приложение для усыновления детей заработало в Подмосковье. Оно дает доступ к анкетам и фото

В Подмосковье разработали приложение для жителей, которые хотят усыновить или взять под опеку ребенка. Оно поможет увидеть анкеты детей с фотографиями и узнать все об их интересах.

Новое приложение «Усыновление в Московской области» стали разрабатывать еще в 2019 году. За время пандемии его успешно протестировали. Это первая в стране программа поиска детей с единой базой сирот Подмосковья.

После бесплатной установки приложения в нем можно выбрать, например, пол и возраст ребенка. Об этом рассказала начальник управления развития семейных форм устройства детей, которые остались без попечения родителей, при областном Министерстве образования Дарья Романова.

Не секрет, что процесс усыновления — важная и довольно сложная процедура, длительная по времени. Мы решили сделать сам процесс для наших кандидатов более комфортным Дарья Романова.

Понравившиеся анкеты можно добавить в раздел «избранное», а затем отправить заявку в органы опеки. Ответ придет в течение суток. После — сбор документов, курсы для будущих родителей и долгожданная встреча с малышом.

Ребенка удастся не только усыновить или удочерить, но и взять под опеку. Все возможные формы тоже указаны в приложении. Сейчас в программе около 800 анкет.

Пока что приложение работает только на базе Android, но вскоре выйдет версия и для IOS. Разработчики готовят обновление — в следующей версии появится раздел с видеоанкетами родителей.