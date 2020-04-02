Почти 500 детей-сирот из Подмосковья обрели семью с начала года

Почти 500 ребят из детских домов Подмосковья устроили в замещающие семьи с начала года. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Каклюгина отметила, что в Подмосковье сейчас более четырех тысяч приемных семей. Из них 34 создали в этом году.

«Мы продолжаем активную работу по устройству детей-сирот в семьи. Важная часть этого процесса — подготовка будущих родителей к усыновлению. В Подмосковье родители могут бесплатно обратиться за советом к юристам, психологам, медикам, которые работают в школах приемных родителей», — уточнила Ирина Каклюгина.

Она добавила, что такой возможностью на сегодняшний день воспользовалось 555 человек, из них уже 85 приняли ребенка в семью.

Министр напомнила, что в Подмосковье есть мобильное приложение «Усыновление в Московской области». С его помощью усыновить ребенка можно быстрее.

Сейчас в регионе проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порядка 16 тысяч из них находится на воспитании в замещающих семьях. При этом восемь тысяч детей проживают в семьях усыновителей.