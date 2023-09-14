14 сентября 2023, 14:37
Куратор гуманитарной миссии «Доброе дело» Екатерина Скорикова поделилась ожиданиями от развития Подмосковья
Андрей Воробьев официально вступил в должность главы региона. Куратор гуманитарной миссии «Доброе дело» Екатерина Скорикова посетила церемонию и поделилась своими ожиданиями от развития Подмосковья.
«Экономика, социальная сфера, сфера здравоохранения будут расти. Мы видим, сколько было сделано за последние десять лет, я думаю, что темпы удвоятся, так как, видя то, как работает Андрей Юрьевич и его команда, сомневаться в этом не приходится», — поделилась Скорикова.
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По ее словам, сейчас необходимо сфокусироваться на социальной сфере, так как во время проведения СВО острой стала тема поддержки военных и их семей.
Губернатор Воробьев получил на выборах 83,68% голосов. Во время присяги он поклялся «верно служить народу и добросовестно исполнять возложенные на него высокие обязанности».
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Выборы в Подмосковье — 2023
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