Кулинарный мастер-класс провели для воспитанников и шеф-поваров детских домов Подмосковья

Очередной мастер-класс для поваров из детдомов Подмосковья провели в московском ресторане «Урюк». В нем приняли участие и воспитанники детских учреждений. Собравшихся обучали тонкостям кулинарного мастерства шеф-повара ресторана.

«Сегодня мы провели фантастический мастер-класс по приготовлению вкуснейших блюд. Сегодня мы научились, как правильно лепить фрикадельки, готовить плов, и много-много разных нюансов и секретов мы раскрыли детишкам, у которых очень большой потенциал. И я даже хотел бы пригласить их к себе на работу, хочется из них сделать хороших кулинаров», — поделился бренд-шеф ресторана восточной кухни «Урюк» Алексей Подлесных.

Подобный мастер-класс проводят не впервые. При поддержке Минобразования Московской области организуются различные мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональных компетенций поваров детских домов. В рамках обучения повара узнают о приготовлении разнообразных блюд и их подаче.

В сегодняшнем мастер-классе приняли участие и воспитанники. Некоторые уже определились с будущей профессией в сфере кулинарии, а кто-то уже учится на повара, технолога или кондитера.

«Мы очень благодарны сетевым ресторанам города Москвы за то, что они с удовольствием принимают наших детей, так прекрасно с ними общаются и проводят такие великолепные мастер-классы. Мы получаем колоссальное наслаждение, здесь обучаются и наши повара детских домов, и наши дети. Их обучали всем тонкостям и секретам восточной кухни, мы сегодня увидели замечательные блюда, которые мы можем использовать и видеть в наших детских домах», — отметила директор детского дома «Доверие» Светлана Кручинина.

В детских домах питание организовано в семейных группах и столовых, оформленных в современном стиле. Вводятся элементы шведского стола, проводятся опросы воспитанников о качестве питания, учитывается мнение детей при составлении меню.