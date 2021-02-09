Повар назвал частые ошибки домохозяек

Повар Юлия Калинина рассказала о распространенных ошибках домохозяек, которые могут испортить блюдо. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рекомендовала не жарить говяжьи стейки на растительном масле. Замаринованное мясо лучше класть на сухую сковородку. А чтобы приготовить вкусный шашлык, не стоит добавлять в него уксус: так он будет сухим. Еще Калинина заявила, что лучше не готовить еду впрок.

«Еда для дома должна быть из-под ножа. И я объясню почему. Например, в холодильнике еда заселяется бактериями и на следующие 24 часа она уже не пригодна», — рассказала она.

Также повар рассказала секрет вкусных котлет. Во-первых, чтобы меньше горело, нужно смешивать два вида масла, например, подсолнечное и оливковое. Горит сок из фарша, а не само масло, поэтому также важен процесс приготовления.

«Нужно выдерживать правильную температуру. Начинаем жарить мы на среднем огне, изначально разогреваем масло хорошенько, а потом уже начинаем заниматься котлетами. То есть нам сначала нужно запечатать этот сок по-быстрому в котлете, а потом уже продолжать основную готовку», — заключила Калинина.