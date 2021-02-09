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    09 февраля 2021, 14:46

    Повар назвал частые ошибки домохозяек

    Дарья Морозова

    Повар Юлия Калинина рассказала о распространенных ошибках домохозяек, которые могут испортить блюдо. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Повар назвал частые ошибки домохозяек

    Она рекомендовала не жарить говяжьи стейки на растительном масле. Замаринованное мясо лучше класть на сухую сковородку. А чтобы приготовить вкусный шашлык, не стоит добавлять в него уксус: так он будет сухим. Еще Калинина заявила, что лучше не готовить еду впрок.

    «Еда для дома должна быть из-под ножа. И я объясню почему. Например, в холодильнике еда заселяется бактериями и на следующие 24 часа она уже не пригодна», — рассказала она.

    Также повар рассказала секрет вкусных котлет. Во-первых, чтобы меньше горело, нужно смешивать два вида масла, например, подсолнечное и оливковое. Горит сок из фарша, а не само масло, поэтому также важен процесс приготовления.

    «Нужно выдерживать правильную температуру. Начинаем жарить мы на среднем огне, изначально разогреваем масло хорошенько, а потом уже начинаем заниматься котлетами. То есть нам сначала нужно запечатать этот сок по-быстрому в котлете, а потом уже продолжать основную готовку», — заключила Калинина.