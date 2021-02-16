Появились кадры со свадьбы шеф-повара Ивлева и его молодой избранницы

Главный повар России Константин Ивлев женился на своей избраннице, модели Лере Куденковой в день всех влюбленных, 14 февраля. Пара официально зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе. Фото и видео с места событий опубликовал телеканал «Пятница» на своем Instagram-аккаунте.

«Сердце нашего шефа теперь занято. Сергей Ивлев и Лера Куденкова официально поженились! Поздравляем и любим», — говорится в сообщении.

Ивлев не был бы собой, если бы не устроил представление прямо в ЗАГСе. После того, как ведущая объявила их мужем и женой, он поднял руки вверх и закричал «Бинго!».

Его избранница выбрала для самого главного дня своей жизни струящееся белое платье с блестками и вырезами на талии.

После торжественной церемонии молодожены отправились на родину невесты в Тамань, где пройдет основное торжество. Права на показ уже приобрел телеканал «Пятница». Полную версию церемонии покажут в специальном выпуске программы «Четыре свадьбы».

Накануне пара рассказала, что они познакомились на рынке, где девушка выбирала фрукты и заинтересовала известного шеф-повара. Летом 2020 года Ивлев развелся со своей женой Марией после 20 лет совместной жизни. По данным СМИ, она не перенесла постоянных измен мужа, у которого уже тогда в разгаре был роман с моделью.

Ивлев опроверг сообщения об изменах и пояснил, что отношения с женой у него уже много лет оставались прохладными. Предложение своей новой избраннице он сделал в эфире шоу «Четыре свадьбы».