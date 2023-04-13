Подмосковье 13 апреля 2023, 10:31 Крупный тепличный комплекс в Воскресенске создал свыше 500 рабочих мест

Читать 360tv в

Первую очередь тепличного комплекса «Подмосковье» построили в Воскресенке. Его площадь составила 35 гектаров. Там смогут получить работа 542 человека.

Как рассказали в Минстрое, в проект вложили 15 миллиардов рублей. В теплицах будут выращивать до 26 тонн продукции ежегодно. Также на территории построили распределительный центр, где овощи будут сортировать, фасовать и отгружать в магазины.

Реклама

Инфраструктуры комплекса включит в себя энергоцентр, котельную, склады и другие сооружения. Он войдет в состав агропромышленного холдинга «Эко-культура». Вторая очередь строительство позволит предприятию выйти на мощность в 44 тысячи тонн овощей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».