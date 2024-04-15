Эксклюзив 15 апреля 2024, 18:07 Крупный град засыпал село в Подмосковье Источник «360»: крупный град прошел в Павловской Слободе

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Крупный град обрушился на село Павловская Слобода в Московской области. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором запечатлены градины диаметром около сантиметра.

«Обалдеть», — прокомментировала автор видео.

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На записи слышен сильный шум от падающего града. Газон и мощеная тропинка оказались почти полностью усыпаны белыми ледяными шарами.

Накануне в Московской области выпала половина месячной нормы осадков за сутки. Самые обильные дожди прошли в Наро-Фоминске.

Жителей столицы и области предупреждали, что погода удивит своей переменчивостью. Ожидается температура выше климатическое нормы, а также заморозки и мокрый снег.