Общество 15 апреля 2024, 08:32 Половина месячной нормы осадков выпала в Московской области за сутки Синоптик Тишковец: за сутки в Подмосковье выпала половина месячной нормы осадков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Московской области за минувшие сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Подмосковье больше всего дождевой воды попало в осадкомер Наро-Фоминска — 16 миллиметров, а это почти половина климатической нормы для всего месяца», — подчеркнул он.

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По его словам, на опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последние 24 часа выпало восемь миллиметров осадков. Этот показатель составил чуть более одной пятой от месячной нормы. В Бутово выпало 13 миллиметров осадков. Это 35% от всего апрельского объема осадков.

Накануне синоптик Александр Ильин рассказал «360», что столицу на новой рабочей неделе ожидает переменчивая погода. В Москве, по его словам, будет плюсовая температура выше климатической нормы, но вместе с этим придут заморозки и даже мокрый снег.