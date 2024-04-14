Эксклюзив 14 апреля 2024, 15:32 Москвичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе Синоптик Ильин: в Москве на следующей неделе будет ветрено, возможен снег РИА «Новости»

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Погода в Москве на следующей неделе удивит своей переменчивостью. В столице ожидаются плюсовые температуры, которые выше климатическое нормы, заморозки и мокрый снег. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Ильин.

«В ночь на понедельник начнутся дожди, поскольку работает атлантический циклон. Во вторник, скорее всего, обойдется без осадков. А в среду с юга пойдет балканский циклон, он принесет умеренное количество осадков», — пояснил специалист.

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По его словам, в конце первой декады апреля и в начале второй в ночные часы ожидаются околонулевые температуры, местами возможны заморозки.

«При такой температуре не исключены осадки в виде мокрого снега. В дневные часы вплоть до четверга температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15 градусов. Эта температура выше климатической нормы», — добавил Ильин.

Однако москвичи и гости города особого тепла не почувствуют из-за сильного ветра. В понедельник его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. К середине недели ветер немного ослабнет.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам в апреле июньское тепло.