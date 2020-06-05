Крупную фабрику по производству чулочно-носочных изделий построят в Подмосковье к середине 2021 года

«Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области была оказана административная поддержка в решении земельно-имущественных вопросов по участку для его последующего предоставления. Расширение производства позволит увеличить мощность предприятия в три раза и создать новые рабочие места. Желаю инвестору успешной реализации проекта», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Наталья Егорова.

«Красногорская трикотажная мануфактура» основана в 2001 году и является одним из лидеров по производству чулочно-носочных изделий в России. Компания изготавливает продукцию под брендом такой крупной компании, как Mothercare.

В Подмосковье предусмотрена возможность выделения земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов. Основные условия — производство должно быть зарегистрировано на территории региона, а также оно должно предусматривать создание дополнительных рабочих мест. Узнать подробную информацию о предоставлении земельных участков для реализации инвестпроектов можно на инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru или по телефону 0150.