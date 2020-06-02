Защитные комбинезоны для медиков начали шить в Подмосковье

«Мы помогли компании оперативно разработать технические условия и подготовить всю необходимую документацию для регистрации удостоверения, оказали помощь с поставкой необходимого сырья. Теперь у нашего региона появилась возможность закупать защитные комбинезоны по цене в три раза меньше импортной, при этом продукция не уступает по качеству», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Защитные комбинезоны, изготовленные подмосковной компанией, в первую очередь будут поступать в медицинские учреждения региона.

«Сейчас мы видим, как отшиваются пилотные партии. В дальнейшем весь массовый выпуск будет произведен на наших фабриках, которые находятся в регионах нашей страны», — рассказал директор по производству Алексей Суздалев.

Особенность данного костюма заключается в уникальной ткани, эта ткань служит непропускаемым барьером от вредных инфекций Алексей Суздалев директор по производству компании «Промкомплектация»

Как уточняют производители, костюм свободного кроя, не сковывает движения, также его дополнили вискозным волокном, которое отводит влагу от тела. Класс защиты комплектов позволяет работать с возбудителями первой и второй групп патогенов, то есть подходит для медиков, находящихся в «красной зоне» — с заболевшими COVID-19.

При этом «Промкомплектация» продолжает выпускать и другую спецодежду: обувь и средства индивидуальной защиты, востребованные на предприятиях энергетики, транспорта, химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой, добывающей, строительной и других отраслей.