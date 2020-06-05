Подмосковным бизнесменам помогут найти иностранных партнеров

В подмосковном Мининвесте предпринимателям готовы помочь найти зарубежных партнеров. Там окажут услуги по подбору кандидатур и проведению переговоров. Все бизнесмены могут получить поддержку в логистических и таможенных вопросах.

Ведомство помогает предпринимателям найти потенциальных покупателей продукции и в других странах. Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.

Поиск проводится комплексно: привлекаются иностранные отраслевые ассоциации и союзы, предпринимательские объединения, торгово-промышленные палаты или государственные организации и не только Наталья Егорова.

Например, компании MobiTruck by EdaNaKolesah помогли найти новых партнеров из Великобритании. Она разработала систему HumanDisBox — так называемый «дезинфекционный коридор» для обеззараживания поверхностей.

Узнать подробную информацию о мерах поддержки можно на инвестиционном портале или по телефону 0150.

Из-за пандемии 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Московской области получили статус пострадавших. А обо всех основных мерах поддержки мы рассказали в материале.