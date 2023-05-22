Подмосковье 22 мая 2023, 16:34 Крупное форелевое хозяйство откроют в Наро-Фоминске в августе Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Форелевое хозяйство откроют в деревне Ястребово в Наро-Фоминске в августе. Его производительность составит 200 тонн рыбы и около 15 тонн икры в год.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, в проект «Аквафабрика» вложат 150 миллионов рублей. Там уже закупили 20 тысяч мальков весом от 15 до 100 граммов. Когда предприятие выйдет на полную мощность, количество молодняка вырастет в 10 раз и составит 200 тысяч особей.

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Всего в Подмосковье работает 24 рыболовных организаций в 17 округах. На их развитие область выделила в этом году 24,8 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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