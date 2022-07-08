Речной круиз устроили для юбиляров семейной жизни в Подмосковье

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Свои отношения в Подмосковье в праздничную дату решили зарегистрировать более двух тысяч пар. А Главное управление ЗАГС Московской области в этот день организовало круиз по Москве-реке «Любви негаснущий костер» для юбиляров супружеской жизни.

На борту были пары из России и ДНР, которые состоят в браке десятки лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«В этот день больше хочется говорить не о тех, кто только заключает брак и готовится к семейной жизни, а о семьях, в которых уже много детей, внуков, правнуков, которых растят в добродетели, воспитывают в нравственности. Поэтому сегодня празднуют свой юбилей вместе с нами и пары, состоящие в браке более 50 лет. Отмечу также, что у нас присутствуют две пары из Донбасса. Они оказались в очень непростой ситуации, и нам хочется, чтобы здесь, на подмосковной земле, им было тепло, уютно», — отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«Мы уже вместе 39 лет. Секрета никакого нет. Семейная жизнь — это всегда труд. Мы и ругались, и мирились, но тем не менее мы вместе. Это жизненные ситуации, без этого никак. Сегодня нам устроили отличный праздник. На него надо еще приглашать молодых, чтобы они слушали все и делали выводы, потому что семейная жизнь — это очень тяжелый труд», — поделились Лариса и Владимир Рогоза из Мариуполя.

Для юбиляров семейной жизни во время круиза была организована встреча со знаменитыми дикторами, легендами российского телевидения Анной Шатиловой и Евгением Кочергиным.

Специальным гостем путешествия стала лауреат международных и всероссийских конкурсов, исполнительница русских песен и романсов Майя Балашова. Также для собравшихся устроили яркое водное шоу с немыслимыми трюками в исполнении членов сборной РФ.

В Подмосковье День семьи, любви и верности празднуют с 8 по 10 июля. Для всех желающих пройдут квесты, турниры, концерты, фестивали и даже парад колясок.