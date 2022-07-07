Фестиваль пирогов и парад колясок пройдут в Подмосковье в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отпразднуют в Подмосковье с 8 по 10 июля. Все желающие смогут посетить концерты, пройти квесты, научиться расписывать пряники.

Например, семейный квест «Петр и Феврония» пройдет в парке «Елочки» в Домодедове. Там же подготовят детские программы, мастер-класс по росписи пряников, концерт.

Принять участие в семейной фотосессии можно будет в парке «200 лет Егорьевску». Там же пройдут мастер-классы, конкурсы, концерт.

Турнир по настольному теннису, конкурс «Лучшая семейная пара города», урок по оригами, детская программа «Уличные игры» и другие активности ждут посетителей парка «Сказка» в Дзержинском.

Парад колясок состоится вблизи стен храмового комплекса в Бронницах. Вместе с тем в этом городском округе организуют выставку-ярмарку, чаепитие, фестиваль пирогов и розыгрыш призов.

Фестиваль «Ромашковое лето» развернется в парке Степанова в Серпухове. Зрители смогут понаблюдать за открытием новых скульптур, увидеть музыкальные и хореографические номера. Кроме того, состоится конкурс «Забег с детскими колясками».

Жители и гости Подмосковья смогут узнать все подробности о празднике на информационных площадках организаторов мероприятий.