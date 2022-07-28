Губернатор Подмосковья назвал критерии для выдачи бесплатной земли фермерам

С тех пор как заработала программа «Подмосковные 10 гектаров», она стала очень востребованной у фермеров. По ней можно безвозмездно получить землю. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что для этого у заявителя должен быть бизнес-план.

Площадь земельного участка будет зависеть от потребностей и возможностей фермы.

«Для кого-то 10 гектаров — мало, поэтому есть возможность взять до 200. Во-вторых, если вы в Подмосковье заявляетесь на бесплатную землю под фермерство и агробизнес, то вы должны зарегистрировать предприятие и не должно быть налоговых задолженностей», — объяснил губернатор.

Он рассказал, что срок рассмотрения заявки — 15 дней. Кто-то берет, например, 10 гектаров, а кто-то — 68. Все зависит от того, есть ли техника, инвестиции, команда.

Самое главное — у вас должен быть бизнес-план. Мы не раздаем землю абы кому и как попало. Права такого не имеем Андрей Воробьев.

Ранее он рассказал, что свыше 10 инвесторов из Подмосковья получили землю за рубль благодаря льготной программе. Ее задача — поддержать проекты импортозамещения.