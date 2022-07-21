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    21 июля 2022, 13:00

    Свыше 10 инвесторов из Подмосковья получили землю за 1 рубль — Андрей Воробьев

    Анастасия Аброськина

    Новая льготная программа «Земля за 1 рубль» оказалась очень востребованной в Подмосковье. Инвесторы получают по ней участки для развития проектов импортозамещения. Одобрили уже 11 заявок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Свыше 10 инвесторов из Подмосковья получили землю за 1 рубль — Андрей Воробьев | Изображение 1

    Он напомнил, что информация о землях, доступных в аренду за один рубль, размещена на инвестиционной карте Подмосковья.

    Проекты, связанные с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке. Им для выхода на стройку нужны более высокие скорости, поэтому мы разработали программу „Земля за 1 рубль“

    Андрей Воробьев.

    По этой программе все процедуры производят за месяц. Льготу предоставляют инвесторам, развивающим импортозамещение в сферах сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики и не только.

    «В Подмосковье всегда была востребована мера поддержки — земля без торгов под масштабные инвестиционные проекты. За семь лет мы выделили свыше 500 таких участков», — рассказал Андрей Воробьев.

    Свыше 10 инвесторов из Подмосковья получили землю за 1 рубль — Андрей Воробьев | Изображение 2

    Он уточнил, что на этих землях сегодня реализуют 140 проектов, в которые вложили свыше 420 миллиардов рублей. Участки для них выдавали в срок от трех месяцев, а для импортозамещения разработали ускоренную программу «Земля за 1 рубль».

    Заявление на подбор участка под проект импортозамещения можно подать на портале investmo.ru. Если участок уже выбран, заявку на «Госуслугах» Подмосковья подают без этапа подбора.

    Свыше 10 инвесторов из Подмосковья получили землю за 1 рубль — Андрей Воробьев | Изображение 3

    «Свободные площади — это самое необходимое для инвестора, чтобы открыть или развить уже существующее производство», — подчеркнул Воробьев.

    Подать заявку можно будет на сайте uslugi.mosreg.ru. В список импортозамещающих отраслей, которые могут претендовать на поддержку, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, химических веществ и продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники, оптических изделий.