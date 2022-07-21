Новая льготная программа «Земля за 1 рубль» оказалась очень востребованной в Подмосковье. Инвесторы получают по ней участки для развития проектов импортозамещения. Одобрили уже 11 заявок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Он напомнил, что информация о землях, доступных в аренду за один рубль, размещена на инвестиционной карте Подмосковья.

Проекты, связанные с импортозамещением, нуждаются в дополнительной поддержке. Им для выхода на стройку нужны более высокие скорости, поэтому мы разработали программу „Земля за 1 рубль“ Андрей Воробьев.

По этой программе все процедуры производят за месяц. Льготу предоставляют инвесторам, развивающим импортозамещение в сферах сельского хозяйства, промышленности, фармацевтики и не только.

«В Подмосковье всегда была востребована мера поддержки — земля без торгов под масштабные инвестиционные проекты. За семь лет мы выделили свыше 500 таких участков», — рассказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что на этих землях сегодня реализуют 140 проектов, в которые вложили свыше 420 миллиардов рублей. Участки для них выдавали в срок от трех месяцев, а для импортозамещения разработали ускоренную программу «Земля за 1 рубль».

Заявление на подбор участка под проект импортозамещения можно подать на портале investmo.ru. Если участок уже выбран, заявку на «Госуслугах» Подмосковья подают без этапа подбора.

«Свободные площади — это самое необходимое для инвестора, чтобы открыть или развить уже существующее производство», — подчеркнул Воробьев.

Подать заявку можно будет на сайте uslugi.mosreg.ru. В список импортозамещающих отраслей, которые могут претендовать на поддержку, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, одежды, химических веществ и продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники, оптических изделий.