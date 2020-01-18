Первые крещенские купания прошли в Красногорске

Православные верующие готовятся отмечать Крещение Господне. В Красногорске праздничные службы начались уже утром 18 января. Священнослужители рассказали, почему окунаться в купели и освящать воду можно уже в Сочельник.

В храме Дмитрия Солунского в селе Дмитровское под Красногорском уже рано утром собрались прихожане. Празднование Крещения здесь началось еще в Сочельник.

Клирик храма Михаил Исаев рассказал, что в древности было принято отмечать праздник ближе к вечеру, но в наше время службы начинаются уже в полдень. Также, по его словам, с этого времени можно освятить воду. «Различия между освящением сегодняшним и завтрашним в уставе нет», — отметил он.

Храм Дмитрия Солунского построен в 1689 году. Недавно он отметил свое 330-летие. Даже в советское время церковь не разрушили и присвоили ей статус памятника архитектуры федерального значения. Это действительно намоленное место с потрясающей историей. При этом храм охотно использует новые технологии. У него есть свой сайт и страницы в социальных сетях. Даже колокола запускаются дистанционно — со специального пульта.

После службы люди выстроились на крестный ход. Участники шествия направились к купели, расположенной на живописном берегу реки Истра. Вода в иордани закачена специальными помпами. На улице плюс два, такой погоды на Крещение не помнят даже старожилы. Но это никак не повлияло на восторженное настроение в день светлого праздника. После освящения, в купель окунались даже дети.

«Хорошо бы, чтобы эти усилия также делались людьми в борьбе над своими страстями, которые у нас у всех есть. У кого курение, у кого рюмочка, у кого сквернословие. Если бы с таким же рвением люди приступали к борьбе со своими страстями, как окунание в проруби, это было бы замечательно», — отметил клирик храма Дмитрия Солунского Михаил Исаев.

Купания в Красногорске стали первыми в Московской области.