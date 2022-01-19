«Крепкого здоровья, мира и добра». Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением. В своем поздравлении он пожелал крепкого здоровья, мира и добра.

«Дорогие жители, поздравляю вас с Крещением Господним! Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Чтобы в каждый дом сегодня пришло обновление и очищение!» — написал губернатор в комментарии к поздравительному видео, которое опубликовано на его странице в Instagram.

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают праздник крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. 18 января в Крещенский сочельник в храмах освящают воду. Народная традиция с XVII века предписывает верующим россиянам вечером или ночью непременно окунуться в реке, озере или ручье.

В этом году в Московской области подготовили более 200 иорданей. Каждая из них проверена сотрудниками МЧС на безопасность, а также оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой.