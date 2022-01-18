Ледяная прорубь, горячий чай и хороводы. Как проходят крещенские купания в Егорьевске

Для жителей и гостей Подмосковья оборудовали 215 мест для крещенских купаний. Сразу несколько купелей сделали в Егорьевске, где уже начались первые заходы в прорубь. Там верующих отогревают горячим чаем и веселыми хороводами.

Каждую прорубь в Подмосковье перед купаниями проверили на безопасность сотрудники МЧС. Все купели оборудовали удобным спуском, а перед окунанием верующие могут оставить свою одежду в теплой раздевалке.

Некоторые жители Егорьевска уже совершили традиционный обряд. Каждый из них зашел в освященную воду и трижды окунулся. За процессом наблюдают спасатели, обеспечивающие безопасность.

У каждой купели дежурят кареты скорой. Если кому-то станет плохо, то медики оперативно окажут всю необходимую помощь.

После окунания согреться верующим поможет горячий чай из настоящего самовара. Для посетителей площадок приготовили также пирожки и другие угощения.

Побыстрее согреться после ледяной проруби поможет не только еда, но и танцы. У купели можно посмотреть на выступление артистов, а также поучаствовать в хороводе.

Ранее «360» публиковал карту мест для крещенских купаний и список с адресами по округам Московской области. Окунаться в прорубь в неподготовленных для этого местах крайне опасно. Врачи предупредили, что людям с хроническими заболеваниями лучше воздержаться от экстремальных купаний.

Православный праздник Крещение отмечают с 18 на 19 января. Главной площадкой в Подмосковье стала Истра, где прошел крестный ход.