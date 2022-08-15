Красногорские врачи спасли беременную с гематомой мозга

Женщина на 31-й неделе беременности поступила в больницу Красногорска с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Пациентка ничего не слышала, не могла разговаривать, а правая половина ее тела была скована параличом.

Диагностика выявила у беременной внутримозговую гематому объемом 65 миллилитров.

«Потребовалось экстренное нейрохирургическое вмешательство, которое было сопряжено с рисками из-за положения пациентки. После консилиума врачей с участием акушеров-гинекологов и специалистов МОНИИАГ было решено провести костно-пластическую трепанацию черепа», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Красногорской больницы Николай Карпов.

В результате сложнейшая операция была проведена успешно и внутримозговую гематому ликвидировали. Врачам удалось не только спасти пациентку, но и сохранить жизнь ребенку, не прибегая к экстренным преждевременным родам. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. К ней вернулась речь, а сознание восстановилось. На данный момент она остается под наблюдением врачей стационара.

Источник фото: телеканал «360»

В Красногорске продолжается строительство детского госпиталя. Это один из самых масштабных проектов Подмосковья. По поручению губернатора Андрея Воробьева его завершат досрочно — не к концу, а к марту 2024 года.