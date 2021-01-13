Котельные усилят подачу тепла с приходом в Подмосковье сильных морозов

Источник фото: телеканал «360»

«Люди жалуются в основном на недостаточный температурный режим в квартире. В основном, на радиаторное отопление», — сказал заместитель главы администрации г.о. Реутов Владимир Климов.

Источник фото: телеканал «360»

На примере города Реутов рассказываем, как будет регулироваться тепло в ваших квартирах во время холодов. Ведь когда на улице 0 градусов и минус 30, очевидно, что теплоснабжение должно быть разным. В старых котельных все делалось вручную. Поэтому существовал человеческий фактор. В этой котельной все автоматизированно, то есть программа сама регулирует работу всех отопительных котлов.

Соответственно, как только температура воздуха на улице начнет резко опускаться, батареи в квартирах автоматически станут сильнее нагреваться. По нормативам, температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов. Если в комнате холоднее, нужно сразу жаловаться.

Источник фото: телеканал «360»

«В первую очередь, необходимо обратиться с свою управляющую организацию. оставить заявку на устранение. В том случае, если управляющая не среагировала, человек может обратиться к нам в Жилинспекцию, по любому удобному для него каналу связи», — сообщил заведующий территориальным отделением № 25 Госжилинспекции МО Николай Нагибин.

Кстати, все заявки автоматически дублируются и в энергоотраслевую компанию. Если проблема только в одной квартире, там должна разобраться ваша управляющая. Ну, а если пожаловался весь дом — здесь уже подключатся теплоэнергетики. У них есть специальные температурные графики котельной, которые напрямую зависят от погоды на дворе.

«В соответствии с температурой наружного воздуха, который зашит сейчас в систему автоматики, происходит автоматическая регулировка температуры. Вот сейчас на улице минус 12. У нас должно быть на выходе 72 градуса», — пояснил руководитель энерго-отраслевой компании Владимир Диденко.

Источник фото: телеканал «360»

Подчеркиваем — это температура котла, а не батареи у вас дома. В квартире должно быть не ниже 18 градусов. Но если и при 18 вам холодно, попросите управляющую компанию добавить жару. Имеете полное право.

«Хочу подчеркнуть, что 18 градусов — это минимальная предельно допустимая температура. То есть такая, ниже которой температура быть не должна. Комфортной для проживания у нас считается 22 градуса температура», — сказал заведующий территориальным отделением № 25 Госжилинспекции МО Николай Нагибин.

Источник фото: телеканал «360»

Если вдруг на теплоцентрали произойдет какой-то сбой — вырубится электричество или пропадет интернет, с помощью которого работает программа, не переживайте. Для этого есть резерв.

«Теплоснабжение может прерваться на 15-20 минут на этапе переключения, не больше. Данного перерыва потребители не почувствуют», — объяснил зам. директора энерго-отраслевой компании Иван Рыбаченко.

Говорят, что сейчас, во время сильных морозов, некоторые жители Подмосковья даже жалуются на то, что в квартирах слишком жарко и просят поменьше топить.