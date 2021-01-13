Вирусолог: морозы не повлияют на заболеваемость COVID-19

Он объяснил, что чаще всего вирус распространяется в метро, где тепло и температура не меняется.

«В силу этих обстоятельств не повлияют низкие температуры на ускорение распространения вируса. Значительно, по крайней мере», — заключил Аграновский.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейнз заявил, что зимнее плато по коронавирусу достигнуто в России. Причин для спада заболеваемости пока нет. Он сказал, что пока рано говорить о победе над пандемией. Заболеваемость по стране остается высокой. Вирусолог напомнил о весеннем пике, когда регистрировали более 11 тысяч случаев в день.

«А сейчас идет 23 тысячи. Это все — наше зимнее плато», — отметил ученый.

По его словам, объемы вакцинации в данный момент невелики, для того чтобы вакцинировать большую часть населения.

Самый большой прирост заболевших фиксирует в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Недавно плохие новости пришли из Ростовский области. Там зафиксировали более 50 случаев повторного заражения коронавирусом.