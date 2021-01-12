Крещенские морозы стали аномалией. В 2021-м россиянам придется вспомнить, что такое купание в холод

Православные 19 января будут праздновать Крещение Господне. Многие в этот день окунаются в прорубь. Жителей московского региона ждет морозная погода. Она окажется на 10 градусов ниже климатической нормы.

Начало года принесло в Россию морозы

Первая рабочая неделя 2021 года началась для жителей Центральной России с морозов. В Москве 11 января было −10 градусов, во вторник — такая же погода, во второй половине недели москвичи столкнутся с еще более сильными морозами. Столбики термометров могут понизиться до отметки −18 градусов.

«В предстоящие выходные дни погода будет довольно холодной. Средняя температура будет градусов на 10 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы даже в городе температура может опускаться ниже 20 градусов. По региону — до −20…−25. Дневная температура в Москве — где-то −15...−16 градусов», — рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА «Новости», что в центре Европейской России сейчас происходит погодная аномалия. По его словам, холоднее всего будет в центральной части страны, на северо-западе, на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. Так холодно в последний раз было пять лет назад. Температура окажется ниже нормы на семь-десять градусов.

Накануне Крещения и в праздник

В выходные проглянет солнце, сказала Позднякова.

Морозы, которые будут в воскресенье, можно назвать ранними крещенскими. Либо можно сказать, что на Крещение небо смилуется и температура будет чуть выше. Будет не так холодно, как накануне. Чтобы люди могли более спокойно принять опускание в крещенские иордани Татьяна Позднякова.

Позднякова добавила, что 18 января будет довольно холодно — около −20 градусов. Однако к вечеру того же дня температура постепенно будет повышаться. Сам день Крещения — 19 января — будет морозным, но все же чуть теплее предыдущих дней. Ночью и в утренние часы температура составит −12…−13 градусов, а днем столбики термометров покажут −10…−12 градусов. Это на один-полтора градуса ниже нормы. На Крещение будет преимущественно облачная погода.

Какая погода обычно бывает на Крещение

Считается, что на Крещение в Россию приходят сильные морозы. Однако в последние годы погода показывает обратное. Прошлый зимний сезон оказался на редкость теплым. На большой части Европейской России год назад установилась аномально теплая погода. Как писало издание «Эксперт», в Тверской, Тульской и Ярославской областях было около −1 градуса. Еще теплее накануне Крещения оказалось в Орловской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областях.

В канун праздника в Московской области зафиксировали ноль, где-то — небольшой минус. Из-за погодных аномалий в Ново-Иерусалимском монастыре не было проруби. Для людей организовали специальные входы в купели с берега.

РИАМО писало, что за последние полвека в 64% случаев крещенские ночи были теплыми. В 2007 году воздух в московском регионе прогрелся до +3,6 градуса. Хотя годом ранее в Москве температура воздуха опускалась до рекордных −30,8 градуса. Холодные крещенские ночи в российской столице наблюдались преимущественно в конце ХХ века.

В этом году телеведущая Елена Малышева предостерегла россиян от купания в проруби. По ее словам, для некоторых такая традиция может закончиться большими проблемами со здоровьем.