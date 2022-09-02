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02 сентября 2022, 17:35

Котельные Истры полностью подготовили к отопительному сезону

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«Истринская теплосеть» начала подготовку к отопительному сезону еще в начале лета. Сейчас все котельные прошли испытания и готовы к работе.

В ходе подготовки в котельных провели гидравлические испытания, а также плановые остановки на ревизию и ремонт. Рабочие проверили котлы, насосы, запорную аппаратуру и аккумуляторные баки. При необходимости заменили или починили оборудование.

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К началу осени все 62 котельные с более чем 300 котлами подготовили и начали проводить пробные топки.

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Отопление появится в домах при понижении среднесуточной температуры до +8 градусов в течение пяти дней. В первую очередь тепло получат социальные объекты, а в последнюю — коммерческие и промышленные организации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это потратят средства из льготного кредита.

ЖКХ

Истра

Отопление

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