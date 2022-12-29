Подмосковье 29 декабря 2022, 10:26 Котельную модернизируют в деревне Кобелево под Шатурой

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«Россети» обеспечили дополнительной энергией тепловой пункт в деревне Кобелево в Шатуре для модернизации котельной. Об этом сообщили в Минэнергетики Подмосковья.

Тепловой пункт получил дополнительно 130 киловатт энергии. Также энергетики установили новую мачтовую подстанцию взамен старой.

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Глава Минэнергетики региона Александр Самарин напомнил, что в Подмосковье работает сервис определения зон действия ТСО. На нем можно узнать электронные адреса сетевых компаний, куда можно подать заявку на технологическое присоединение.

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Узнать о сроках и правилах проведения работ можно на сайте «Россетей».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности постоянного общения с жителями для решения проблем региона. Органы власти взаимодействуют с ними на личных встречах и через онлайн-платформы.