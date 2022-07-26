Костюмы Боба Марли и космонавтов. Как прошел фестиваль домашних питомцев в Истре

Хвостатые космонавт, Боб Марли и Кармен вышли на подиум фестиваля Pets&Friends в Истре. Там состоялось шоу красоты для животных. Модное событие прошло на площадке Novaya Riga Outlet Village. Кроме показа, хозяева смогли получить консультацию кинолога и ветеринара.

Источник фото: телеканал «360»

На площадке работали кинологи, ветеринары и грумеры. Для юных гостей устроили мастер-классы, а хозяева и их хвостатые друзья смогли отдохнуть на специальной зоне. Организаторы также предложили посетителям передать игрушки и корм в приют — для тех, у кого еще нет своего дома.

Источник фото: телеканал «360»

Хозяйка двух бульдогов — Иромира и Луки приехала сюда не в первый раз.

«Узнали о том, что здесь будет парад костюмов, фэшн-шоу небольшое, поэтому приехали с двумя английскими бульдогами»., — рассказала Лариса Алешина.

Конкурсантами фестиваля стали 37 животных. Но приехали поддержать их намного больше собак и кошек.

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