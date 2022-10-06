Детскую художественную трилогию «К звездам!» презентовали вместе с космонавтами в Звездном Городке | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 10:33 Поделиться Telegram

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Viber Детскую художественную трилогию «К звездам!» презентовали вместе с космонавтами в Звездном Городке

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Детскую художественную трилогию представили в Звездном Городке. В ней летчики и космонавты рассказали о своем опыте. На мероприятии присутствовали герои книги — они пообщались с ребятами и провели автограф-сессию.

Трилогия «К звездам!» понравится не только детям. Дизайн книг, иллюстрации и текст сделаны в стиле 60-70-х годов прошлого века. В них космонавты рассказали, как пришли в профессию, с чего начали свой путь.

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«Там в книжке сказано, с чего я решил стать космонавтом. А потому, что у меня было детство такое. Я читал книжки, фантастику — любимый жанр был и остается. Я помню, как мама меня сажала на даче на лавочку и смотрели на звезды», — поделился Александр Лазуткин, российский космонавт.

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Авторами трилогии стали писатели из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга и Казахстана. Среди них Анастасия Орлова. Она рассказала, что истории старались сделать живыми и интересными.

«Чтобы об этих людях читать не какую-то скучную, сухую биографию, а чтобы это были художественные рассказы, которые интересно читать просто как книжку, рассказ, повесть, роман и так далее. И у нас это получилось. Наши авторы с большой любовью рассказали о своих героях», — рассказала писательница.

Гостями мероприятия стали летчики-космонавты СССР и России, пилоты, ученые и представители авиационной отрасли. Они поделились с детьми впечатлениями о своей работе и провели автограф-сессию.

Глава округа Евгений Баришевский отметил, что такие книги — это то, что нужно подрастающему поколению.

«Это нужно нам. Это нужно детям, подрастающему поколению. Космос — это то немногое, что у нас нельзя никак переписать и забрать у нас эту историческую справедливость», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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