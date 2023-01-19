Подмосковье 19 января 2023, 10:47 Корпус № 14 в ЖК «Митино О2» поставили на кадастровый учет в Красногорске

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Жилой дом в ЖК «Митино О2» в деревне Сабурово под Красногорском получил кадастровый номер. Права собственности смогут оформить свыше 400 дольщиков, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

Квартиры в новостройке купили более 400 человек. Теперь они смогут оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, а также записать детей в сады и школы.

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Корпус № 14 был достроен в декабре 2022 года благодаря Фонду развития территорий.

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Ранее губернатору Андрею Воробьеву сообщили о ходе решения проблемы недостроев в Подмосковье. Ускорить их снос удалось благодаря сообщениям жителей на портале «Добродел».

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