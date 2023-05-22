Подмосковье 22 мая 2023, 15:59 Корпус № 9 в ЖК «Жулебино Парк» построят в Люберцах до конца года Главгосстройнадзор Московской области

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Корпус № 9 в жилом комплексе «Жулебино Парк» достроят в Люберцах до конца года. Ход работ проверили сотрудники Главгосстройнадзора.

В 25-этажном доме обустроят 264 квартиры. Рабочие уже построили несущие конструкции здания, кровлю, фасады и наружные сети. Сейчас они обустраивают внутренние коммуникации, ведут отделочные работы и монтируют лифты.

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Всего в ЖК построят 16 жилых домов, 12 из которых уже готовы. Там откроются два детских сада на 350 мест и школу на 1500 учеников, а также детскую и взрослую поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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