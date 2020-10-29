«Коронавирус дал нам ответ». Врач из Подмосковья рассказал о ситуации в больницах

В Московской области продолжается борьба с коронавирусной инфекцией: сохраняется масочный режим, создаются дополнительные койки для заразившихся. О том, что происходит непосредственно в больницах, рассказал врач из Домодедова в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Леонид Гинзбург заведует отделением рентгенохирургических методов диагностики в Домодедовской больнице. По его словам, медики находят нужные подходы к пациентам с COVID-19.

«Мы нашли точки, на которые в первую очередь надо обратить внимание, и поняли, на что коронавирус больше всего влияет. Однозначно мы видим, что многие люди до сих пор не верят в эту болезнь, но она есть», — сказал он.

Врач добавил, что сегодня в больницах есть все необходимые средства для борьбы с инфекцией. При этом ситуация стала лучше «только в плане арсенала».

«Надо сказать, что коронавирус дал нам ответ: он влияет не только на легочную систему, но и на сосудистую. Возросло количество больных с развитием инфарктов, инсультов, имеющих у себя коронавирусную инфекцию. На данный момент возраст, как видим, перестал иметь какое-то принципиальное значение», — отметил Гинзбург.

Однако сейчас в больницах Подмосковья чаще всего можно встретить именно людей в возрасте. Около 70% заразившихся и пребывающих в стационаре — пациенты старше 50 лет.

«То есть чем старше человек, тем, как известно, сложнее и тяжелее он переносит болезнь. Поэтому наша стратегическая задача — по-прежнему заботиться о старшем поколении. Вы знаете, что мы убрали массовые мероприятия, в том числе нашу большую социальную программу „Активное долголетие“, где занимаются пенсионеры в клубах. Сейчас этого нужно избежать», — отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

К середине ноября в больницах Московской области откроют порядка 18 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Сейчас в регионе ведется поиск дополнительных врачей.