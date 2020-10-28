Меры ковид-безопасности усилили в детских садах Рошаля

В детских садах Рошаля усилили меры безопасности. На входе у всех ребят, их родителей и педагогов проверяют температуру. С повышенной внутрь не пускают. Насморк и другие признаки ОРВИ — тоже повод остаться дома.

Родители относятся с пониманием. Здоровье детей — это главное. В условиях пандемии за мерами предосторожности строго следят во всех образовательных учреждениях Подмосковья, и Рошаль не исключение.

Сотрудники теперь работают по новым правилам. Например, им необходимо регулярно проветривать помещения, сдавать тест на COVID-19 и дезинфицировать поверхности.

Самочувствие малышей и их воспитателей начинают проверять уже на входе. Первый шаг — измерение температуры. Это делают дежурный вместе с медицинским работником.

Источник фото: телеканал «360»

В группах уже появились бактерицидные лампы. У них закрытый тип. Это значит, что обеззараживать воздух можно в присутствии детей. Но если кто-то из ребят все же заболеет, то вся группа уйдет на карантин.

Об этом рассказала заместитель заведующего по воспитательно-методической работе детского сада №5 Юлия Белова.

Специалисты из Роспотребнадзора проводят сертифицированную обработку помещений. При выявлении у ребенка коронавируса всю группу отправят на карантин. Но у нас таких случаев не было Юлия Белова.

В детских садах эффективность общих усилий борьбы с COVID-19 уже оценили. Например, учреждение №5 сейчас посещают более 150 ребят. И ни одного случая коронавируса здесь не выявили.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.