Порядка 18 тысяч коек для пациентов с коронавирусом будет открыто к середине ноября в Подмосковье. Но сейчас в регионе стоит еще одна важная задача — поиск врачей для работы в больницах. Об этом на совещании с зампредами правительства заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что мы активно открываем койки, и до середины ноября порядка 18 тысяч коек будет открыто в Подмосковье. Но эти койки ничего не стоят без врачей и оснащения. Поэтому сегодня хочу сделать еще акцент на важности поиска врачей», — сказал Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что каждому отраслевику и главе муниципалитета стратегически важно быть максимально вовлеченным в то, что касается сохранения жизни.

Подмосковные инфекционные больницы предлагают новым сотрудникам вахтовый метод работы без увольнения с основного места работы. Медики могут рассчитывать на безопасные условия труда и высокую зарплату. Врач-анестезиолог-реаниматолог будет получать от 209 тысяч в месяц, врач-специалист — от 206 тысяч, медсестра — от 125 тысяч, а санитар — от 60 тысяч рублей. Кроме того, сотрудникам предоставляют бесплатное проживание и питание.

В Подмосковье зафиксировано 84 247 случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили 62 697 пациентов. Скончались после заражения 1549 человек. По всей стране насчитывается 1 531 224 случая COVID-19.