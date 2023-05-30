Подмосковье 30 мая 2023, 12:22 Концерты проекта «Подмосковный АРТ-визит» пройдут в 7 округах в июне Министерство культуры и туризма Московской области

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Проект гастрольного тура любительских коллективов «Подмосковный АРТ-визит» стартовал в Коломне в начале марта. В июне мероприятия пройдут в семи городских округах.

Как рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья, в проекте участвуют все округа региона. Для гостей выступают хоровые коллективы, театральной студии, а также ансамбли эстрадной и народной песни. Это дает возможность жителям познакомиться с творчеством лучших коллективов области.

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Для гостей также устраивают творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

Концерты пройдут 2 июня в Павловском Посаде, 4 июня в Химках, 12 июня в Дубне, 17 июня в Луховицах, Коломне и Рузе и 25 июня в Лобне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч человек прошли опрос по благоустройству. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.

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