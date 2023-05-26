Подмосковье 26 мая 2023, 15:29 Воробьев: 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в Подмосковье

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Свыше 170 тысяч человек Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.

Еще одна важная задача — наравне с благоустройством обеспечивать безопасность, поэтому в местах отдыха внедряют централизованное видеонаблюдение.

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«Одна из самых востребованных и долгожданных перемен в каждом городе Подмосковья — благоустройство. Парки, скверы, их модернизация, чтобы там было комфортно и безопасно проводить время», — отметил Воробьев.

В апреле губернатор попросил жителей пройти онлайн-опрос о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Мы спросили, какие перемены вы заметили, а какие вам бы хотелось увидеть. Наша задача — дальше вместе с жителями через обсуждение преображать общественные пространства. Андрей Воробьев

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