26 мая 2023, 15:29
Воробьев: 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в Подмосковье
Свыше 170 тысяч человек Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.
Еще одна важная задача — наравне с благоустройством обеспечивать безопасность, поэтому в местах отдыха внедряют централизованное видеонаблюдение.
Реклама
«Одна из самых востребованных и долгожданных перемен в каждом городе Подмосковья — благоустройство. Парки, скверы, их модернизация, чтобы там было комфортно и безопасно проводить время», — отметил Воробьев.
В апреле губернатор попросил жителей пройти онлайн-опрос о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.
Мы спросили, какие перемены вы заметили, а какие вам бы хотелось увидеть. Наша задача — дальше вместе с жителями через обсуждение преображать общественные пространства.
Андрей Воробьев
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Статистика
Отдых
Благоустройство
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама