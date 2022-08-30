Концерты музыкальных коллективов и творческие встречи пройдут в 5 округах Подмосковья в сентябре

Проект гастрольного тура «Подмосковный арт-визит» стартовал в Дмитрове и Коломне 26 марта. По нему лучшие коллективы региона будут выступать в муниципалитетах до конца года. Об этом сообщили в Минкультуры области.

Проект будет проходить до конца 202 года, который был объявлен в России Годом нематериального культурного наследия. Участие примут 10 округов: Балашиха, Дмитров, Истра, Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск и Солнечногорск. Их жители смогут познакомиться с творчеством музыкантов Подмосковья.

В ходе мероприятий для зрителей проведут мастер-классы и творческие встречи. В сентябре коллективы посетят Дмитров, Красногорск, Балашиху, Люберцы и Королев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность развития образования в Подмосковье. Он назвал это фундаментальным направлением.