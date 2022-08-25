Губернатор Андрей Воробьев выступил на пленарном заседании Форума педагогов Подмосковья в канун нового учебного года. Глава Московской области назвал образование «фундаментальным и важнейшим направлением». «360» ведет трансляцию мероприятия.

«Рад очень видеть всех, кто собрался в этом зале. Это начальники управлений, директора, учителя — люди, которые напрямую вовлечены в образование, в воспитание. И, конечно, я знаю, что большое количество наших педагогов, директоров школ имеют возможность смотреть трансляцию и, наверное, слышать, а самое главное, понимать и принимать то, что мы обычно транслируем на нашем педагогическом собрании накануне 1 сентября. В том, что образование — это фундаментальное и важнейшее направление нашей деятельности, нет сомнений», — обратился к собравшимся Андрей Воробьев.

Он добавил, что огромное значение придается «содержанию, воспитанию». По мнению губернатора, хороших результатов в этой сфере можно добиться лишь совместными усилиями.

«То, что успеха можно добиться только командными действиями, что это дополняет друг друга и в школьном коллективе, и в муниципалитете, и в регионе, — это очевидный факт. Если бы команда работала разнонаправленно, мы бы не видели результатов наших детей, а детей, я напомню, в этом году уже 1 020 000», — подчеркнул губернатор Воробьев.

Он добавил, что в регионе востребованы опытные учителя, при этом приходят и «новые, сильные, современные».

«Считаю, что во многом успех такой работы зависит от начальников управлений образования, когда они помогают директору, и от самого директора, у которого есть желание постоянно совершенствовать свою команду», — добавил Андрей Воробьев.

Он отдельно поприветствовал почетного гостя форума — председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова.

«Сегодня с нами наш герой Никита Сергеевич Михалков. Спасибо вам за то, что вы с нами», — обратился к нему Воробьев.