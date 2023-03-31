Подмосковье 31 марта 2023, 16:38 Концерты и мастер-классы пройдут в 60 парках Подмосковья в честь Дня смеха 1 апреля

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Мероприятия в честь Дня смеха пройдут в 60 парках Подмосковья 1 апреля. Для гостей организуют фотосессию, викторину по отечественным комедиям, а также анимационную программу и многое другое.

Фотосессия «Улыбайся до ушей» и викторина пройдут в Долгопрудном. В Красногорске состоится анимационная программа «Добрый розыгрыш», а в Талдоме пройдет интерактивная сказка-экспромт «Веселые путешествия колобка».

Гости парка «Набережная имени Менделеева» в Дубне смогут изготовить открытки, в Луховицах пройдет юмористический концерт, а в Люберцах — концертная программа.

В Можайске гости увидят шуточное дефиле в парке «Ривьера», а в одинцовском «Раздолье» пройдут смешные этюды и мастер-классы по актерскому мастерству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников культуры Подмосковья с профессиональным праздником. Он поблагодарил за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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