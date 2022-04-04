«Чтобы в сердце горели надежда и вера». Концерт в поддержку семей российских военных прошел в Кубинке

Концерт в поддержку российских военнослужащих и их семей состоялся в Кубинке. Организовать его попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ. С этим они обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Концерт посетили около тысячи зрителей. В поддержку семей военнослужащих на сцене выступили Николай Басков, Денис Майданов и Полина Гагарина.

Понимаю, что в это волнительное время женам, матерям, детям военных тяжело отвлечься или расслабиться. Нам хочется быть рядом с ними — поддержать и словом, и делом Андрей Воробьев.

На благотворительный концерт пригласили семьи военных из пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники имени маршала Федоренко.

Все началось с минуты молчания. Благотворительный концерт стал вторым, проведенным при участии губернатора. Первый состоялся для беженцев из Донбасса 19 марта.

«Когда я был на прямой связи с Андреем Воробьевым, сказал, что наш эстрадный цех хочет поддержать военнослужащих. Мы не остались в стороне — готовы выступать и дарить свое творчество, тем самым внося вклад в поддержание боевого духа наших солдат», — рассказал народный артист России Николай Басков.

Полина Гагарина подчеркнула, что выступить перед семьями военнослужащих — большая честь и гражданский долг.

Я хочу, чтобы сегодня вы были вдохновлены и окрылены. Хочу вас поддержать всем сердцем, чтобы в вашем сердце всегда горели свет, вера и надежда, что все будет хорошо Полина Гагарина.

Заслуженный артист России Денис Майданов рассказал, что сейчас важна любая поддержка, в том числе такая.

«Ребята находятся в авангарде. Давайте передадим им привет вместе с нашей верой в победу. Крайне важно поддерживать, вселять в них и их близких дополнительную веру и оптимизм», — сказал он.

Первый благотворительный концерт для беженцев из ДНР и ЛНР прошел 19 марта в Доме правительства Подмосковья.