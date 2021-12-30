Контроль за вывозом мусора в Подмосковье усилят в новогодние праздники

Региональные операторы Подмосковья перейдут на режим усиленной работы в новогодние праздники. Их задача — вовремя вывозить мусор и бесперебойно транспортировать отходы.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, во время длительных праздников количество мусора всегда значительно увеличивается.

Региональным операторам области поставлена задача усилить резервные мощности, а также не допустить срыва графиков по вывозу ТКО Антон Велиховский.

Жителям напомнили, что, если будут сбои в графиках вывоза мусора, они смогут позвонить на горячие линии региональных операторов. Телефоны указаны на их сайтах.

Отходы, которые соберут в период праздников, традиционно отвезут в комплексы их переработки. Таких в Подмосковье 10.

«С 2019 года уже 4,9 миллиона тонн не попало на захоронение. Чтобы было понятно, приведу пример. Если загрузить весь этот объем в железнодорожные составы, то этот поезд растянется от Москвы до Омска», — подчеркнул Велиховский.

Ранее стало известно, что региональные операторы региона стали лидерами «Зеленого рейтинга» России.