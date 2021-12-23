Региональные операторы Подмосковья стали лидерами «Зеленого рейтинга» России

Два региональных оператора из Подмосковья признали лучшими в России. Они заняли первые места «Зеленого рейтинга». Вперед вырвались компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «Хартия».

Лучшим региональным оператором страны назвали компанию «ЭкоЛайн-Воскресенск». Она обслуживает несколько городских округов: Раменский, Воскресенск, Бронницы, Егорьевск, Шатуру, Жуковский и Люберцы.

Уже три года компания отвечает за полный цикл обращения с твердыми отходами. В ее обязанности входят вывоз, обработка, утилизация мусора, ликвидация незаконных свалок.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, высокая оценка доказывает профессионализм компаний.

Отрадно, что работающие у нас в Московской области региональные операторы разделили два первых места. Это вовсе не случайность, а закономерный результат их деятельности на протяжении последних лет Антон Велиховский.

Компания «Хартия» занимается услугами по обращению с ТКО и крупногабаритным мусором. Сейчас она обслуживает более 6,8 миллиона человек.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло первое место «Зеленого рейтинга» России по сбору и переработке мусора.